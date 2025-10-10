Ричмонд
Новак: Правительство РФ разрабатывает меры по оздоровлению рынка топлива

Правительство России разрабатывает дополнительные меры для стабилизации топливного рынка. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Источник: Life.ru

По его словам, ситуация в отрасли остаётся стабильной, а действующий запрет на экспорт топлива сохраняется. При этом ведётся работа над комплексом решений, направленных на укрепление внутреннего рынка.

По поручению Новака была создана система мониторинга цен на бензин. Она основана на данных о потребительской активности и позволяет отслеживать стоимость топлива и объёмы продаж по регионам, чтобы быстрее реагировать на изменения. Кроме того, вице-премьер поручил Минэнерго следить за ситуацией на рынке нефтепродуктов, чтобы обеспечить бесперебойные поставки и сохранить ценовой баланс, особенно накануне зимы.

Ранее представитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил, что ФАС продолжает следить за ситуацией с ростом цен на бензин в Курской области, Крыму и Краснодарском крае. По его словам, ведомство может вынести новые предупреждения нефтяным компаниям, если цены на топливо продолжат расти.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

