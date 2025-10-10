Новак: Правительство РФ разрабатывает меры по оздоровлению рынка топлива

По поручению Новака была создана система мониторинга цен на бензин. Она основана на данных о потребительской активности и позволяет отслеживать стоимость топлива и объёмы продаж по регионам, чтобы быстрее реагировать на изменения. Кроме того, вице-премьер поручил Минэнерго следить за ситуацией на рынке нефтепродуктов, чтобы обеспечить бесперебойные поставки и сохранить ценовой баланс, особенно накануне зимы.