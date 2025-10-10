Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фидан перечислил страны, которые войдут в посредническую группу по Газе

Соединённые Штаты совместно с Турцией, Катаром и Египтом сформировали группу посредников для координации переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

Источник: Life.ru

По словам Фидана, новая структура будет следить за выполнением обязательств сторон и реагировать на возникающие сложности. Конкретные механизмы контроля пока не определены, однако по мере продвижения соглашения посредники будут обеспечивать соблюдение принятых условий.

Ранее движение ХАМАС заявило о получении официальных гарантий от ключевых международных посредников: Египта, Катара и Турции, а также от администрации США. Главное обещание — военный конфликт в секторе Газа окончательно прекращён. По условиям соглашения Израиль освободит 250 палестинцев, приговорённых к пожизненному заключению, и около 1700 других, задержанных после 7 октября 2023 года.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше