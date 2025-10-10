Правительство Израиля утвердило сделку с ХАМАС

«Правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников, и живых, и погибших», — говорится в сообщении.
Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.Читать дальше