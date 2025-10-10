Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство Израиля утвердило сделку с ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт — РИА Новости. Правительство Израиля в ходе заседания одобрило сделку с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.

Источник: Reuters

«Правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников, и живых, и погибших», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше