Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Подрывная работа»: В Молдавии планируют снос памятников борцам с фашизмом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии газете «Известия» сообщила, что власти в Молдавии намерены сносить памятники борцам с фашизмом. Такое заявление она сделала в связи с принятием в Кишенёве поправок в законодательство, упрощающих процедуру сноса монументов.

Источник: Life.ru

«Будет проводиться подрывная работа по переписыванию истории. Сомнений нет, что под экскаватор пойдут памятники борцам с фашизмом и нацизмом. На фоне все более активных действий по героизации тех же самых румынских коллаборационистов», — считает дипломат.

Как отметила Захарова, на очереди христианские святыни, и теперь слово — за гражданами Молдавии, потомками борцов с нацизмом.

Ранее на севере Молдавии установили памятник «героям» румынской армии Антонеску, союзникам нацистской Германии. Режим Антонеску в годы Второй мировой войны уничтожил в Молдавии около 300 тысяч евреев и 50 тысяч цыган, а общее число жертв фашистской оккупации республики достигло 570 тысяч человек. Мемориал возвела ассоциация Monumentum при поддержке местных властей.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше