США предложили запретить авиакомпаниям Китая летать в страну через Россию

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о возможности введения дополнительных санкций против России в случае отсутствия прогресса в урегулировании украинского кризиса. Глава Белого Дома также отмечал усиление давления, подчёркивая, что это происходит совместно с союзниками и при активном участии НАТО. При этом он не уточнил, о каких конкретно мерах идёт речь.