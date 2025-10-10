Ричмонд
Правительство Израиля одобрило план возвращения всех заложников из Газы

Реализация плана по освобождению заложников должна стать основой для дальнейших переговоров.

Источник: Аргументы и факты

Израильское правительство одобрило соглашение, предусматривающее освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников, включая как живых, так и погибших. Этот шаг станет первым этапом процесса мирного урегулирования ситуации в палестинском анклаве.

В официальном сообщении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху говорится, что кабинет министров утвердил соответствующее решение по итогам заседания, состоявшегося в Иерусалиме.

Как отмечают израильские власти, реализация плана по освобождению заложников должна стать важным гуманитарным шагом и основой для дальнейших переговоров, направленных на стабилизацию обстановки в регионе.

Ранее глава политического крыла движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил, что Израиль согласился освободить всех палестинских женщин и детей, находящихся в израильских тюрьмах.

