Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фильм о расследовании Херша подрыва «Северных потоков» вызвал овации в США

Документальная лента под названием «Cover-Up» («Утаивание»), рассказывающая о профессиональном пути лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша и его наиболее резонансных журналистских расследованиях, в том числе о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», вызвала восторженную реакцию зрителей на специальном показе в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля. Об этом передаёт корреспондент РИА «Новости», работающий на месте событий.

Источник: Life.ru

В фильме Херш отвечает на критику, связанную с его расследованием подрыва российских газопроводов, отмечая, что в некоторых случаях для публикации материала достаточно иметь всего один надёжный источник.

«Что мне оставалось делать? Не писать об этом? Даже если источников девять, иногда лучше, когда он один», — заявил журналист.

Напомним, взрывы на газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. В феврале 2023 года Сеймур Херш опубликовал статью, в которой сообщил о причастности Соединённых Штатов к диверсии. Согласно его версии, американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы во время учений НАТО Baltops 2022, а норвежские союзники США привели её в действие.

В августе этого года в Италии по запросу немецких правоохранительных органов был задержан гражданин Украины, который подозревается в организации взрывов на «Северных потоках». Суд принял решение о его экстрадиции в ФРГ. Следствие считает, что к взрывам была причастна группа из семи лиц. В конце сентября в Польше был задержан ещё один фигурант этого дела — украинский гражданин по имени Владимир З. Позднее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не заинтересована в экстрадиции подозреваемого в Германию.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше