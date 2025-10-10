Фильм о расследовании Херша подрыва «Северных потоков» вызвал овации в США

В августе этого года в Италии по запросу немецких правоохранительных органов был задержан гражданин Украины, который подозревается в организации взрывов на «Северных потоках». Суд принял решение о его экстрадиции в ФРГ. Следствие считает, что к взрывам была причастна группа из семи лиц. В конце сентября в Польше был задержан ещё один фигурант этого дела — украинский гражданин по имени Владимир З. Позднее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не заинтересована в экстрадиции подозреваемого в Германию.