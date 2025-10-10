Жена Трампа не ответила писательнице из ЛНР на письмо о зверствах Киева в Донбассе

Первая леди США Мелания Трамп не ответила на обращение юной писательницы Фаины Савенковой из Луганска. Об этом информирует ТАСС.
«Не думаю, что кому-то во власти в США интересно мнение девочки с Донбасса», — так прокомментировала Савенкова отсутствие реакции жены Трампа на её обращение.
Писательница подчеркнула, что на Западе много людей, которые понимают, что дальнейшее противостояние между РФ и США может привести к ядерной войне.
«Таких в США большинство. Поэтому мои обращения адресованы именно им, а не Мелании Трамп», — добавила Савенкова.
Напомним, Мелания Трамп передала президенту России Владимиру Путину через своего мужа, президента США Дональда Трампа, письмо, в котором призвала защитить детей России и Украины.
В ответ 16-летняя Фаина Савенкова написала в адрес первой леди США. В письме девушка рассказала о том, что именно украинские власти ответственны за гибель детей Донбасса.
Подробнее о том, кто такая Фаина Савенкова и о чём она писала в обращении к Мелании Трамп, читайте здесь на KP.RU.