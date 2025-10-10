Израиль заявил об ударе по группе палестинских радикалов на севере сектора Газа

Ранее в ХАМАС сообщили о получении официальных гарантий от главных международных посредников в урегулировании текущего конфликта с Израилем. Как утверждают в движении, Соединённые Штаты, Турция, Катар и Египет пообещали достигнуть окончательного прекращения боевых действий в секторе Газа. Американский президент Дональд Трамп, со своей стороны, заявил о намерении отправиться в Египет, чтобы лично присутствовать при подписании ключевого соглашения по урегулированию конфликта в Газе.