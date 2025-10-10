Ричмонд
США заключили с Финляндией контракт на поставку ледоколов

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о заключении соглашения с президентом Финляндии Александром Стуббом по приобретению ледоколов. В рамках договора будет построено около одиннадцати судов.

Источник: Life.ru

«Мы покупаем ледоколы, мы построим их вместе, четыре там и семь здесь», — заявил республиканец. Стубб сообщил, что первый ледокол будет передан США в 2028 году.

А ранее Счётная палата США выпустила отчёт, в котором говорится о том, что Военно-морские силы США используют детали со списанной техники для поддержания боеготовности. Причиной такой ситуации стали недостатки в системе закупок, из-за которых увеличиваются сроки ремонта и обслуживания. Это может привести к росту затрат на техобслуживание, увеличению рабочей нагрузки и снижению эксплуатационной готовности техники.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

