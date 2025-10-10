США заключили с Финляндией контракт на поставку ледоколов

А ранее Счётная палата США выпустила отчёт, в котором говорится о том, что Военно-морские силы США используют детали со списанной техники для поддержания боеготовности. Причиной такой ситуации стали недостатки в системе закупок, из-за которых увеличиваются сроки ремонта и обслуживания. Это может привести к росту затрат на техобслуживание, увеличению рабочей нагрузки и снижению эксплуатационной готовности техники.