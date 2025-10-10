В Киеве и ещё двух городах Украины прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги

Накануне глава Ростовской области РФ Юрий Слюсарь сообщил, что в результате удара украинских беспилотных летательных аппаратов по Матвеево-Курганскому району повреждения получили несколько домов и пять траснпортных средств. Два дрона в воздушном пространстве региона были уничтожены расчётами ПВО, а ещё один упал на проезжую часть без детонации.