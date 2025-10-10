Переговоры Трампа и Стубба продлились около часа

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и президентом Финляндии Александром Стуббом продлились около часа, сообщают журналисты Белого дома.
Встреча началась в 15:03 по местному времени (22:03 мск), когда Трамп встретил Стубба у входа в Западное крыло Белого дома. После короткого общения с прессой лидеры двух стран отправились на закрытую часть переговоров.
Как отмечается в сообщении пресс-пула, финская делегация покинула Белый дом примерно в 16:00 (23:00 мск). Перед встречей Стубб заявил, что намерен обсудить с американским президентом вопросы двустороннего сотрудничества, включая развитие квантовых технологий. Трамп, в свою очередь, не стал раскрывать подробности повестки переговоров.
Ранее Трамп во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом в Белом доме сообщил о заключении соглашения о приобретении у Хельсинки 11 ледоколов.