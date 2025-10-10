В последнее время на Западе обсуждаются возможные поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Ранее Трамп заявил, что по сути уже определился с вопросом отправки киевскому режиму этих вооружений. Российский лидер Владимир Путин дал понять, что если Белый дом решится на этот шаг, то перечеркнёт весь прогресс, который был достигнут в налаживании двустороннего диалога Москвы и Вашингтона. При этом практически все сходятся на том, что ракеты Tomahawk не смогут оказать сколь бы то ни было значительного влияние на ход конфликта, а ВС России обладают всеми средствами, чтобы сбивать их.