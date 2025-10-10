Администрация США хочет запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией

Представители американской авиаотрасли еще при администрации Джо Байдена в 2023 году начали активную лоббистскую кампанию в Белом доме и конгрессе. Они настаивали, что потеря кроссполярных маршрутов — трасс, проходящих над Северным Ледовитым океаном и территорией России, — лишила их возможности экономить топливо и время при полетах между США и Восточной Азией.