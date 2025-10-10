Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Администрация США хочет запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией

Министерство транспорта США хочет ограничить использование российского воздушного пространства для китайских авиакомпаний, выполняющих рейсы в Соединенные Штаты. Там считают, что такая мера устранит конкурентное неравенство, возникшее после введения санкций против России. Американские авиакомпании не могут использовать кроссполярные маршруты, что повышает их издержки и снижает конкурентоспособность на рынке транстихоокеанских перевозок.

Источник: Газета.Ру

Министерство транспорта США хочет ограничить использование российского воздушного пространства для китайских авиакомпаний, выполняющих рейсы в Соединенные Штаты. Там считают, что такая мера устранит конкурентное неравенство, возникшее после введения санкций против России. Американские авиакомпании не могут использовать кроссполярные маршруты, что повышает их издержки и снижает конкурентоспособность на рынке транстихоокеанских перевозок.

Администрация президента США Дональда Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям использовать российское воздушное пространство при выполнении рейсов в Соединенные Штаты и обратно. В министерстве транспорта считают, что такая практика ставит американских перевозчиков в невыгодное положение по сравнению с конкурентами из Китая.

В проекте постановления Минтранса указано, что использование российского воздушного пространства китайскими авиакомпаниями создает «существенный фактор конкурентного неравенства». Ведомство предложило ввести ограничение, чтобы «выравнять условия конкуренции между американскими и китайскими перевозчиками».

Китайским авиакомпаниям предоставлен двухдневный срок для ответа. Окончательное решение может вступить в силу уже в ноябре, сообщает Reuters.

Недовольство американских авиакомпаний.

После закрытия российского воздушного пространства в 2022 году американские авиакомпании лишились возможности выполнять рейсы через территорию России, тогда как китайские перевозчики сохранили такой доступ.

Маршруты американских авиакомпаний стали длиннее и дороже, а китайские получили преимущество по времени и расходу топлива.

В министерстве транспорта США сочли такую ситуацию подрывающей конкурентоспособность американских перевозчиков.

Представители американской авиаотрасли еще при администрации Джо Байдена в 2023 году начали активную лоббистскую кампанию в Белом доме и конгрессе. Они настаивали, что потеря кроссполярных маршрутов — трасс, проходящих над Северным Ледовитым океаном и территорией России, — лишила их возможности экономить топливо и время при полетах между США и Восточной Азией.

В результате авиакомпании были вынуждены перестроить транстихоокеанские маршруты, увеличив длительность рейсов и операционные расходы.

Чтобы сократить убытки, перевозчики уменьшали загрузку самолетов и откладывали запуск новых направлений, включая рейсы в Мумбаи, Токио и Сеул. Некоторые из них заявляли, что прямые рейсы с восточного побережья США в Китай стали экономически нецелесообразными.

Авиационные ограничения.

Запрет на использование российского воздушного пространства стал частью санкционных мер, введенных западными странами против России в марте 2022 года. Москва ответила зеркальными действиями, закрыв небо для авиакомпаний из почти 40 государств, включая США. С тех пор прямое авиасообщение между Россией и Соединенными Штатами не осуществляется.

В июне 2025 года специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев допустил возможность возобновления авиасообщения между Россией и США до конца года. Однако, по словам помощника президента Юрия Ушакова, Вашингтон связывает этот вопрос с прогрессом в урегулировании конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше