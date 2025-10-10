Ричмонд
Израиль утвердил сделку с ХАМАС по освобождению заложников

Кабмин Израиля одобрил соглашение с движением ХАМАС о возвращении заложников из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Источник: Life.ru

Отмечается, что соглашение касается всех заложников, включая погибших.

«Правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников, и живых, и погибших», — говорится в сообщении.

Тем временем Армия обороны Израиля нанесла удар по группе палестинских террористов в северной части сектора Газа. В ХАМАС, со своей стороны, обвинили израильских военных в авиаударе по дому, расположенному в городе Газа. Согласно данным палестинского движения, жертвами этой атаки стали 70 человек.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

