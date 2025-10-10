Израиль утвердил сделку с ХАМАС по освобождению заложников

Отмечается, что соглашение касается всех заложников, включая погибших.
«Правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников, и живых, и погибших», — говорится в сообщении.
Тем временем Армия обороны Израиля нанесла удар по группе палестинских террористов в северной части сектора Газа. В ХАМАС, со своей стороны, обвинили израильских военных в авиаударе по дому, расположенному в городе Газа. Согласно данным палестинского движения, жертвами этой атаки стали 70 человек.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.Читать дальше