Виталий Блоцкий перестал быть первым зампредом правительства Приморья

В правительстве Приморского края стала вакантной должность первого вице-премьера. Должность занимал Виталий Блоцкий, курирующий строительство, госжилконтроль и стройнадзор. ИА PrimaMedia обратило внимание, что на официальном сайте краевого правительства чиновник числится зампредом без приставки «первый». В приморском «белом доме» подтвердили кадровое изменение, оно произошло без публичной огласки.
Позиция первого зампреда в правительстве Приморья появилась в конце мая 2024 года. Необходимость введения должности первого среди других зампредов объяснялась совершенствованием системы управления, а также особым вниманием к реализации мастер-планов городов.
«Это произошло потому, что нужно координировать работу других органов исполнительной власти по градостроительной политике. Это очень важный вопрос, в том числе в связи с реализацией мастер-планов приморских городов, которому сейчас уделяется самое пристальное внимание», — заявляла в интервью местному отделению РБК (18+) председатель правительства Вера Щербина.
Пост получил Виталий Блоцкий, работающий в правительстве региона под началом Веры Щербины практически с самого начала губернаторских полномочий Олега Кожемяко. Сначала он был замминистра ЖКХ, потом два года возглавлял Минстрой. После переизбрания губернатора на второй срок и последовавшего переназначения правительства в 2023 году он был повышен до заместителя председателя правительства, а с июня 2024 года — первого зампреда.
В этом качестве Виталий Блоцкий изначально курировал строительный блок, ЖКХ, транспорт и дорожное хозяйство, вопросы газоснабжения и энергетики и тарифообразования и ряд других сфер. На данный момент в его полномочиях, согласно данным сайта правительства, остались госжилконтроль (надзор), региональный госстройнадзор и контроль в области долевого строительства.
Еще в начале сентября 2025 года господин Блоцкий носил должность первого зампреда. Однако в последних пресс-релизах правительства Приморья, по наблюдению ИА PrimaMedia, он фигурирует как зампред. Исчезла приставка «первый» и на странице структуры правительства, где чиновник также указан в качестве обычного заместителя председателя правительства.
Анализ официального сайта регионального правительства показал, что корректировки в разделе со структурой правительства вносили ориентировочно 8 сентября.
В правительстве ИА PrimaMedia подтвердили, что Виталий Блоцкий стал просто зампредом, но не раскрыли, в связи с чем.
Отметим, что он с конца 2024 года — начала 2025 года курирует строительный блок. Точнее, эту сферу распределили между двумя зампредами. Кураторство Минстроем официально перешло от зампреда Ольги Иванниковой в ведение Виталия Блоцкого, при этом за подмосковной ставленницей сохранилось стратегическое направление в виде градостроительной политики.
Сейчас, как уточнили в пресс-службе правительства, у Блоцкого в ведении находится именно строительство всех социальных объектов в регионе.
Вообще перенос сроков сдачи соцобъектов в Приморье — это скорее норма, чем исключение. Если посмотреть историю всех школ, больниц, детских садов, некоторые из них до сих пор не сданы. Например, инфекционную больницу строить начинали еще при губернаторе Владимире Миклушевском.
Но свежие объекты вызывают повышенный общественный резонанс на фоне рекордного жилищного строительства. Граждане, покупая дорогую недвижимость, хотят иметь социальную инфраструктуру, которую им обещают застройщики и власти.
Школу на 1125 мест на Патрокле, которую должны были сдать еще в 2023 году, отличает от печально «знаменитой» школы в Рощино то, что она находится у всех на виду, а не в глубинке. Она даже стала самой первой темой на «прямой линии» губернатора, которую Олег Кожемяко провел 1 октября. Глава региона возложил на мэра Владивостока Константина Шестакова ответственность за поиск решения по ее достройке, а также призвал его сделать кадровые выводы в отношении ответственных чиновников из его команды.
Не исключено, что губернатор сделал и свои выводы.