Виталий Блоцкий перестал быть первым зампредом правительства Приморья

Школу на 1125 мест на Патрокле, которую должны были сдать еще в 2023 году, отличает от печально «знаменитой» школы в Рощино то, что она находится у всех на виду, а не в глубинке. Она даже стала самой первой темой на «прямой линии» губернатора, которую Олег Кожемяко провел 1 октября. Глава региона возложил на мэра Владивостока Константина Шестакова ответственность за поиск решения по ее достройке, а также призвал его сделать кадровые выводы в отношении ответственных чиновников из его команды.