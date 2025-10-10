В Ливане предложили превратить туннели «Хезболла» в винные хранилища

Ливанский депутат от православной общины Адиб Абдель Миссих выступил с предложением не уничтожать подземные бункеры и тоннели движения «Хезболла», как предусмотрено правительственным планом по разоружению незаконных формирований. Вместо этого политик предложил придать этим сооружениям новое мирное назначение, сообщает он на своей странице в X.
По словам Абдель Миссиаха, подземные укрытия и склады можно преобразовать в экономически полезные и туристические объекты.
«Не нужно взрывать или засыпать подземные укрытия и склады. Пусть вместо ящиков со снарядами там будут складироваться бутылки, а на место ракет закатят бочки с вином», — написал депутат.
Он отметил, что подобные помещения идеально подходят для хранения винной продукции благодаря своим природным условиям.
Парламентарий выразил уверенность, что реализация этой идеи поможет возродить винодельческую отрасль Ливана и привлечет туристов. По его словам, страна уже имеет более 20 крупных производителей вина, экспортирующих продукцию по всему миру, и превращение бывших бункеров в винные погреба сможет придать этому сектору новый импульс.
Ранее армия обороны Израиля нанесла новый удар по Южному Ливану, был ликвидирован командующий артиллерией в составе военного крыла шиитской организации «Хезболла» Мухаммед Джамаль Мурад.