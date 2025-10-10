Ричмонд
В Ливане предложили превратить туннели «Хезболла» в винные хранилища

Подземные укрытия можно преобразовать в экономически полезные и туристические объекты.

Источник: Аргументы и факты

Ливанский депутат от православной общины Адиб Абдель Миссих выступил с предложением не уничтожать подземные бункеры и тоннели движения «Хезболла», как предусмотрено правительственным планом по разоружению незаконных формирований. Вместо этого политик предложил придать этим сооружениям новое мирное назначение, сообщает он на своей странице в X.

По словам Абдель Миссиаха, подземные укрытия и склады можно преобразовать в экономически полезные и туристические объекты.

«Не нужно взрывать или засыпать подземные укрытия и склады. Пусть вместо ящиков со снарядами там будут складироваться бутылки, а на место ракет закатят бочки с вином», — написал депутат.

Он отметил, что подобные помещения идеально подходят для хранения винной продукции благодаря своим природным условиям.

Парламентарий выразил уверенность, что реализация этой идеи поможет возродить винодельческую отрасль Ливана и привлечет туристов. По его словам, страна уже имеет более 20 крупных производителей вина, экспортирующих продукцию по всему миру, и превращение бывших бункеров в винные погреба сможет придать этому сектору новый импульс.

Ранее армия обороны Израиля нанесла новый удар по Южному Ливану, был ликвидирован командующий артиллерией в составе военного крыла шиитской организации «Хезболла» Мухаммед Джамаль Мурад.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше