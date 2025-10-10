В Китае заявили, что очередной партнёр Соединённых Штатов «получил по зубам»

Причиной перемен стали тарифы, введённые Оттавой в конце 2024 года. Канада установила пошлины от 25 до 100 процентов на электромобили, сталь и алюминий из Китая. Пекин ответил зеркальными мерами, ограничив закупки канадских товаров, включая сельхозпродукцию. В итоге экспорт Канады резко сократился, а особенно сильно пострадал рынок гороха: доля упала с 95 до 44 процентов.