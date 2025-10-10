Ричмонд
Олег Кожемяко отправился в КНДР в составе делегации во главе с Дмитрием Медведевым

В Пхеньяне пройдут торжества по случаю 80-летию со дня основания Трудовой партии Кореи.

Источник: PrimaMedia.ru

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в составе российской делегации примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию со дня основания Трудовой партии Кореи. Празднования проходят в столице КНДР — Пхеньяне, сообщает ИА PrimaMedia.

Российскую делегацию на юбилейных мероприятиях возглавляет заместитель председателя Совета безопасности РФ, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. В состав делегации также вошли секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев, министр природных ресурсов и экологии России, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР Александр Козлов, а также глава Приморья Олег Кожемяко.

По словам губернатора Приморского края, визит даёт возможность укрепить партнёрские отношения между Приморским краем и КНДР в экономической, культурной и туристической сферах.

«Мы помним и глубоко уважаем подвиг корейских бойцов, сражавшихся плечом к плечу с нашими земляками при освобождении Курской области. Эта страница нашей общей истории важна для сохранения дружбы между нашими народами», — подчеркнул Олег Кожемяко.

Мероприятия проходят по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи. В рамках визита запланированы межпартийные встречи и обсуждение направлений дальнейшего взаимодействия.

