Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын лично поблагодарил российских артистов за выступление в Пхеньяне

SHAMAN выступил перед Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

Источник: Комсомольская правда

Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично поблагодарил российских артистов за выступление на концерте в Пхеньяне. Выступление состоялось в четверг 9 октября и было приурочено к 80-летию Трудовой партии Кореи.

«Российским деятелям искусства была передана корзина цветов от имени товарища Ким Чен Ына. Товарищ Ким Чен Ын лично поднялся на сцену и выразил признательность за прекрасный концерт», — информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ранее сообщалось, что в Пхеньян прибыли певец Ярослав Дронов (SHAMAN) и певица Александра Воробьева. Также в концерте участвовали артисты Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил РФ, Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого, Театра балета Аллы Духовой «Тодес».

Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал об общей борьбе России и КНДР против угроз Запада и отметил, что двусторонние отношения России и КНДР вышли на новый уровень.

Также Медведев поблагодарил бойцов КНДР за помощь в освобождении Курской области и отметил их героизм.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше