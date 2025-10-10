Ким Чен Ын лично поблагодарил российских артистов за выступление в Пхеньяне

Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично поблагодарил российских артистов за выступление на концерте в Пхеньяне. Выступление состоялось в четверг 9 октября и было приурочено к 80-летию Трудовой партии Кореи.
«Российским деятелям искусства была передана корзина цветов от имени товарища Ким Чен Ына. Товарищ Ким Чен Ын лично поднялся на сцену и выразил признательность за прекрасный концерт», — информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что в Пхеньян прибыли певец Ярослав Дронов (SHAMAN) и певица Александра Воробьева. Также в концерте участвовали артисты Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил РФ, Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого, Театра балета Аллы Духовой «Тодес».
Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал об общей борьбе России и КНДР против угроз Запада и отметил, что двусторонние отношения России и КНДР вышли на новый уровень.
Также Медведев поблагодарил бойцов КНДР за помощь в освобождении Курской области и отметил их героизм.