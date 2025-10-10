Артисты РФ удостоились личной благодарности Ким Чен Ына на концерте в Пхеньяне

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, находясь с визитом в Пхеньяне, поблагодарил Северную Корею за поддержку российской спецоперации на Украине. Политик выразил признательность КНДР за непоколебимую поддержку проводимой СВО. Он также отметил, что российские военнослужащие совместно с корейскими товарищами освобождали Курскую область, и подчеркнул, что этот героический поступок будет навечно запечатлён в памяти.