В оппозиции назвали военную стратегию Молдавии манифестом отказа от мира

«Происходит то, о чем мы с коллегами по блоку “Победа” не раз предупреждали: Молдову хотят сделать плацдармом НАТО. Не для защиты — а для провокаций конфликта с Россией и Приднестровьем, для вовлечения нашей страны в чужую геополитическую игру», — подчеркнула Таубер.