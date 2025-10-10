«Мы стали свидетелями очередного преступления режима (президента Молдавии. — Прим. ред.) Майи Санду против собственной страны. Правительство официально утвердило военную стратегию Молдовы до 2035 года. Казалось бы, просто очередной документ. Но нет — это манифест отказа от мира, от нейтралитета и от будущего нашей страны», — сказала Таубер.
По ее словам, эта стратегия предполагает не оборону, а подготовку к войне.
«Происходит то, о чем мы с коллегами по блоку “Победа” не раз предупреждали: Молдову хотят сделать плацдармом НАТО. Не для защиты — а для провокаций конфликта с Россией и Приднестровьем, для вовлечения нашей страны в чужую геополитическую игру», — подчеркнула Таубер.
Политик в связи с этим обратилась к властям республики.
«И я хочу, чтобы мои слова услышала Санду и ее приспешники: вы совершаете страшное преступление против нашего народа! Вы не имеете права играть судьбой страны по указке своих хозяев в Брюсселе!» — заключила она.
Страны Запада и власти Кишинева проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулирования антироссийских настроений. Так, еще стратегия обороны Молдавии от конца прошлого года называла российский контингент в Приднестровье угрозой. Документ также предполагает тесное сотрудничество с Североатлантическим альянсом и увеличение доли военных расходов республики до одного процента ВВП к 2030 году.
Согласно конституции, Молдавия — нейтральная страна, но с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.