Сенат США принял бюджет на оборону

В июле комитет сената США по вооруженным силам подтвердил РИА Новости, что проект оборонного бюджет на 2026 год был им одобрен, он предусматривал увеличение помощи Украине по линии безопасности до 500 миллионов долларов, а также обязывал Пентагон продолжать предоставлять разведданные Украине.