Ричмонд
+13°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенат США принял бюджет на оборону

ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Сенат США принял свою версию проекта бюджета на оборону (NDAA) Соединенных Штатов в следующем году, следует из трансляции на сайте верхней палаты.

Источник: Reuters

За законопроект проголосовало 77 законодателей, в то время как 20 проголосовали против.

Палата представителей США ранее приняла свою версию закона, поэтому теперь комитеты по вооруженным силам палаты представителей и сената начнут процесс согласования позиций, в ходе которого законодатели должны выработать компромисс между двумя вариантами.

В июле комитет сената США по вооруженным силам подтвердил РИА Новости, что проект оборонного бюджет на 2026 год был им одобрен, он предусматривал увеличение помощи Украине по линии безопасности до 500 миллионов долларов, а также обязывал Пентагон продолжать предоставлять разведданные Украине.