Сенат США принял бюджет на оборону

За законопроект проголосовало 77 законодателей, в то время как 20 проголосовали против.
Палата представителей США ранее приняла свою версию закона, поэтому теперь комитеты по вооруженным силам палаты представителей и сената начнут процесс согласования позиций, в ходе которого законодатели должны выработать компромисс между двумя вариантами.
В июле комитет сената США по вооруженным силам подтвердил РИА Новости, что проект оборонного бюджет на 2026 год был им одобрен, он предусматривал увеличение помощи Украине по линии безопасности до 500 миллионов долларов, а также обязывал Пентагон продолжать предоставлять разведданные Украине.