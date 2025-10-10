Вассерман: Нобелевский комитет может согласиться на премию мира для Трампа

Президент США Дональд Трамп действительно заслуживает получения Нобелевской премии мира, считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
«Учитывая привычные ограничения для тоталитарной системы либералов, в том числе и в том, что сейчас делает комитет по нобелевским премиям парламента Норвегии, думаю, среди тех, кто может попасть в поле зрения этого комитета, более достойных кандидатов, чем Трамп, нет», — сказал Вассерман в беседе с aif.ru.
Депутат также отметил, что не считает возможное вручение Нобелевской премии мира нынешнему американскому лидеру своего рода провокацией.
«В отличие от бывшего президента США Обамы, который ничего не сделал для мира, а получив премию, развязал несколько войн, Трамп действительно погасил ряд серьезных конфликтов и, с моей точки зрения, реально ее заслуживает», — подытожил Вассерман.
Ранее политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов высказал мнение, что президент США Дональд Трамп занимается мирным соглашением между палестинским движением ХАМАС и Израилем ради Нобелевской премии.
Как сообщалось, Нобелевский комитет в понедельник провел свое последнее заседание и выбрал лауреата премии мира этого года до заключения мирного соглашения по сектору Газа.