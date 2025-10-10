Ричмонд
Вассерман: Нобелевский комитет может согласиться на премию мира для Трампа

Вассерман не считает возможное вручение Нобелевской премии мира Трампу провокацией. Депутат уверен, что американский президент ее заслужил.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп действительно заслуживает получения Нобелевской премии мира, считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Учитывая привычные ограничения для тоталитарной системы либералов, в том числе и в том, что сейчас делает комитет по нобелевским премиям парламента Норвегии, думаю, среди тех, кто может попасть в поле зрения этого комитета, более достойных кандидатов, чем Трамп, нет», — сказал Вассерман в беседе с aif.ru.

Депутат также отметил, что не считает возможное вручение Нобелевской премии мира нынешнему американскому лидеру своего рода провокацией.

«В отличие от бывшего президента США Обамы, который ничего не сделал для мира, а получив премию, развязал несколько войн, Трамп действительно погасил ряд серьезных конфликтов и, с моей точки зрения, реально ее заслуживает», — подытожил Вассерман.

Ранее политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов высказал мнение, что президент США Дональд Трамп занимается мирным соглашением между палестинским движением ХАМАС и Израилем ради Нобелевской премии.

Как сообщалось, Нобелевский комитет в понедельник провел свое последнее заседание и выбрал лауреата премии мира этого года до заключения мирного соглашения по сектору Газа.

