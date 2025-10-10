Ричмонд
Сенат США принял проект бюджета на оборону страны

Сенат США утвердил свою версию законопроекта о бюджете на оборону (NDAA) на следующий год, как показала трансляция на официальном сайте верхней палаты.

За документ проголосовали 77 сенаторов, против — 20.

Ранее Палата представителей приняла собственный вариант закона, после чего комитеты по вооружённым силам обеих палат приступят к согласованию позиций с целью выработки компромиссного текста между двумя версиями.

До этого сообщалось, что у США заканчиваются деньги для контроля за ядерным арсеналом страны.