Ким Чен Ын пообещал сделать КНДР социалистическим раем

Председатель Государственных дел КНДР и генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын выступил на торжественном собрании, посвящённом 80-летию основания партии, заявив о своей приверженности идеалам единства с народом, на верности которому, по его словам, строится вся история ТПК. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Мероприятие прошло на стадионе «1 мая» в Пхеньяне и собрало партийное руководство, военных, трудящихся, молодежь, а также зарубежные делегации и представителей соотечественников из других стран.
При выходе Ким Чен Ына на трибуну небо осветили фейерверки, а присутствующие приветствовали его как «выдающегося вождя», открывшего новую эпоху развития партии. На арене были подняты государственный флаг КНДР и знамя ТПК, после чего лидер страны выступил с речью.
Ким Чен Ын пообещал «верой в народ» сделать КНДР «самым прекрасным и процветающим социалистическим государством в мире». Он подчеркнул, что все достижения Трудовой партии за восемь десятилетий стали возможны благодаря народу, его доверию и преданности.
По словам лидера, партия, пройдя «никем не проторённый путь», смогла построить «достойное и могучее социалистическое государство», опираясь на принципы самостоятельности и идеалы социализма.
Ранее Ким Чен Ын посетил концерт российских артистов в Пхеньяне и лично выразил им благодарность. Кроме того, артистам была вручена корзина цветов от имени северокорейского лидера в знак признательности за их вклад в развитие культурных связей.