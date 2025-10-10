Ким Чен Ын пообещал сделать КНДР социалистическим раем

Председатель Государственных дел КНДР и генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын выступил на торжественном собрании, посвящённом 80-летию основания партии, заявив о своей приверженности идеалам единства с народом, на верности которому, по его словам, строится вся история ТПК. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).