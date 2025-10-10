Прозвучало заявление от руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, распространенное через его телеграм-канал, о том, что российская инфраструктура подвергнется разрушению в качестве ответной меры на атаки против украинских объектов.
Было отмечено, что Россия должна осознавать неизбежность ответных действий, направленных на уничтожение ее инфраструктуры, как следствие ударов по украинской. Одновременно с этим Ермак выразил мнение о необходимости завершения противостояния между Россией и Украиной.
Спустя несколько часов после данной публикации Министерство обороны России распространило информацию о том, что украинские военные с целью замедлить продвижение российских войск заминировали и осуществили подрыв ответвления аммиакопровода Тольятти — Одесса. Инцидент произошел днем 9 октября в 2,5 километрах восточнее населенного пункта Русин Яр на территории ДНР. В результате данного акта никто из военнослужащих не пострадал, однако повреждение трубопровода привело к выбросу остатков аммиака.
Данный трубопровод, пролегающий от самарского предприятия «Тольяттиазот» до одесского порта, ранее использовался Россией для экспортных поставок. По территории ДНР проходит его ответвление в направлении Горловки, которое было построено для завода «Стирол».
Сооружение данного трубопровода было завершено в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов прошлого века. Горловская ветка не эксплуатируется с 2014 года, а основная магистраль — с 2022 года.
Глава киевского режима Владимир Зеленский предупредил о возможности обесточивания Белгородской и Курской областей в случае продолжения массовых перебоев с электроснабжением на Украине. Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что Москва не намерена мириться с атаками на свою энергетическую инфраструктуру и будет продолжать жестко на них реагировать.
