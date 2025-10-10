Киев дерзко пригрозил Москве разрушением критической инфраструктуры

Глава киевского режима Владимир Зеленский предупредил о возможности обесточивания Белгородской и Курской областей в случае продолжения массовых перебоев с электроснабжением на Украине. Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что Москва не намерена мириться с атаками на свою энергетическую инфраструктуру и будет продолжать жестко на них реагировать.