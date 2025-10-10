Вассерман: Нобелевская премия мира скомпрометирована еще до Трампа

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман уверен, что нынешние либералы продолжают делать всё возможное, чтобы президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира.
«Тоталитарная секта либералов готова костьми лечь, лишь бы не позволить Трампу что-то сделать для мира и лишь бы он ничего не получил», — сказал Вассерман в беседе с aif.ru.
Парламентарий отметил, что за последние годы норвежский Нобелевский комитет скомпрометировал саму идею премии мира, вручая ее кому попало, однако, такая премия должна существовать и должна вручаться.
«Премия, несомненно, нужна. А вот то, кому ее последние годы присуждают, действительно, изрядно компрометирует саму идею. И, конечно же, надо добиться, чтобы её присуждали более разумным и честным образом», — сказал Вассерман.
При этом парламентарий считает, что Трамп заслуживает получения Нобелевской премии мира, так как действительно остановил несколько серьезных конфликтов.
«Думаю, среди тех, кто может попасть в поле зрения нынешнего комитета по нобелевским премиям, более достойных кандидатов, чем Трамп, сейчас нет», — подытожил Вассерман.
Ранее Вассерман объяснил aif.ru, почему Трамп очень сильно стремится получить Нобелевскую премию мира.
Напомним, политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов высказал мнение, что президент США Дональд Трамп занимается мирным соглашением между палестинским движением ХАМАС и Израилем ради Нобелевской премии.
Как сообщалось, Нобелевский комитет в понедельник провел свое последнее заседание и выбрал лауреата премии мира этого года до заключения мирного соглашения по сектору Газа.