Сенат США одобрил военный бюджет на 2026 год в размере $925 млрд

Документ получил одобрение 77 сенаторов, 20 выступили против, при этом минимальное число голосов для принятия составляло 60. USAI, продлённая до конца 2028 года, подразумевает закупки у производителей вооружений по контрактам Пентагона, а не передачу техники из американских запасов.