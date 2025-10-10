Ричмонд
Суд в Иллинойсе вопреки указу Трампа запретил размещение Нацгвардии в Чикаго

Американский суд в штате Иллинойс временно заблокировал возможность для президента США Дональда Трампа размещать подразделения Национальной гвардии в Чикаго. Об этом информирует телеканал CNN.

Источник: Life.ru

«Федеральный судья выдал временный запретительный судебный приказ, запрещающий президенту Дональду Трампу размещать войска Национальной гвардии в штате Иллинойс сроком на 14 дней», — сказано в заявлении СМИ.

В четверг, 9 октября, Северное командование Вооружённых сил США сообщило о прибытии около 500 бойцов Национальной гвардии в Чикаго для поддержания общественного порядка.

Ранее Дональд Трамп многократно подвергал критике губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера, обвиняя его в неспособности обеспечить безопасность в регионе и называя Чикаго «адской дырой». При этом, согласно данным ФБР, уровень насильственной преступности в городе продемонстрировал снижение на 11% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом и сократился почти вдвое по сравнению с периодом до пандемии коронавирусом. В ответ на критику губернатор Прицкер обвинил Трампа в стремлении к установлению диктатуры и развязыванию войны против Чикаго.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

