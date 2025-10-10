Ричмонд
Концепцию военного сотрудничества до 2030 года одобрили главы МИД СНГ

АСТАНА, 10 окт — Sputnik. В Душанбе прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ.

Источник: Исполком СНГ

От Казахстана участвовал министр иностранных дел Ермек Кошербаев, от России — замминистра иностранных дел Александр Панкин. А также главы МИД Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В мероприятии участвовал Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Главы внешнеполитических ведомств одобрили Основные мероприятия сотрудничества государств — участников Содружества в области культуры на 2026−2028 годы. Новый трехлетний план состоит из 10 разделов и включает 138 международных и национальных мероприятий по различным направлениям культурного сотрудничества.

Особое внимание уделено сохранению и использованию памятников историко-культурного наследия, развитию музейного и библиотечного дела, поддержке театрального искусства и музыки, развитию кинематографии и подготовке квалифицированных кадров для сферы культуры. Проект предусматривает проведение совместных фестивалей, конкурсов и конференций, а также обмен опытом между специалистами.

сообщили в Исполкоме СНГ

Кроме того, одобрен ряд документов, которые будут внесены на рассмотрение Совета глав государств СНГ 10 октября. Это такие проекты, как:

  • программа сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026−2028 годы;
  • концепция военного сотрудничества до 2030 года;
  • первого факультативного протокола к Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания от 6 марта 1998 года;
  • проекты совместных заявлений глав государств о сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью;
  • по случаю 80-й годовщины создания ООН;
  • в связи с 40-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Также Совет глав МИД одобрил проект Решения об объявлении Молодежных столиц СНГ 2027 и 2028 годов. Документ предполагается утвердить в 2026 году в Ашхабаде.

Следующее заседание СМИД СНГ решено провести 17 апреля 2026 года в российском Калининграде.

