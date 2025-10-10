Липовой назвал беспомощными угрозы Зеленского о блэкауте двух регионов РФ

Владимир Зеленский угрожает блэкаутом двум регионам России из-за неудач на фронте, заявил aif.ru Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой.
«Зеленский угрожает больше от бессилия, это блеф. Настоящие политики сначала что-то делают, а потом объявляют об этом. Поэтому наши военные продолжат уничтожать всю военную инфраструктуру противника, выбивая из его рук последние козыри», — сказал Липовой.
Ранее Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям в случае, если из-за российских ударов на Украине возникнут масштабные отключения света.
Ранее жителям Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей и части оккупированной ВСУ Запорожской области предрекли серьезные проблемы с электроэнергией.