В Липецкой области разбился МиГ-31, пилоты катапультировались и выжили

С начала 2020-х годов зарегистрировано несколько крушений МиГ-31. В апреле 2022 года самолет разбился в Мурманской области, в декабре того же года — в Камчатском крае, а в июле 2024-го — в Краснодарском крае. В каждом случае экипаж успевал катапультироваться. По официальным данным, большинство происшествий связано с техническим состоянием отдельных машин и износом элементов старых модификаций.