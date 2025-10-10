Выяснилось, что спецназ США всерьез готовится к возможному конфликту с Россией

9 октября командующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис подчеркнул необходимость готовности альянса наносить удары по военным объектам в Калининградской области, называя это ответом на предполагаемую «гибридную войну» со стороны России. Он также предложил расширить масштабы морского патрулирования в регионе, привлекая к нему не только страны Балтии, но и военно-морские силы Франции, Италии, Испании, США и Канады.