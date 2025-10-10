Выяснилось, что спецназ США всерьез готовится к возможному конфликту с Россией

Американские силы специального назначения проводят активные тренировки, направленные на подготовку к потенциальному вооруженному противостоянию с Россией. Об этом сообщает издание The National Interest.
По информации журнала, летом бойцы армейского спецназа США, известные как «зеленые береты», участвовали в совместных маневрах с европейскими подразделениями. Целью учений стала отработка действий в условиях возможного конфликта с Россией. Тренировки проходили на двух площадках — в Соединенных Штатах Америки и в Европе — с привлечением польских и британских сил специальных операций.
Отдельное внимание в ходе маневров, прошедших в Польше, уделялось совершенствованию тактики воздушной мобильности. Военные отрабатывали высадку и эвакуацию бойцов при поддержке транспортных вертолетов CH-47, что, по мнению аналитиков, является важным элементом современной тактики спецопераций.
9 октября командующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис подчеркнул необходимость готовности альянса наносить удары по военным объектам в Калининградской области, называя это ответом на предполагаемую «гибридную войну» со стороны России. Он также предложил расширить масштабы морского патрулирования в регионе, привлекая к нему не только страны Балтии, но и военно-морские силы Франции, Италии, Испании, США и Канады.
Между тем немецкий военный историк Зенке Найтцель выразил мнение, что прямое вооруженное столкновение между Россией и НАТО может стать реальностью уже в обозримом будущем, учитывая нынешний уровень напряженности в Европе и активизацию военных учений.
