После начала боевых действий на Украине в 2022 году один из западных послов предлагал Грузии вступить в вооружённое противостояние с Россией. Об этом рассказал мэр Тбилиси Каха Каладзе в интервью телеканалу Imedi.
По его словам, дипломат уверял грузинское руководство в готовности оказать военную поддержку, при этом утверждая, что стране необходимо лишь продержаться десять дней, после чего следовало перейти к партизанским действиям.
Имя посла и страну, которую он представлял, Каладзе раскрывать не стал. В тот период пост премьер-министра занимал Ираклий Гарибашвили. Сразу после начала российской военной операции он отказался присоединяться к западным санкциям против Москвы, пояснив, что подобный шаг ударит по экономике и благополучию граждан. Грузинский премьер подчёркивал, что стране необходимы мир, стабильность и развитие, тогда как Россия считала санкционную политику Запада незаконной.
Позиция Тбилиси вызвала негативную реакцию Киева — в марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла своей страны из Грузии, сославшись на несогласие с отказом грузинских властей поддержать санкции.
Позднее нынешний премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что давление на страну усилилось именно после отказа открыть «второй фронт» против России. По его словам, среди сторонников эскалации, которых он назвал «представителями глубинного государства» и «партией глобальной войны», были как зарубежные политики из США, так и члены оппозиционного «Единого национального движения» — партии бывшего президента Михаила Саакашвили.
Тема возможного «второго фронта» неоднократно поднималась грузинскими властями. Летом 2024 года Кобахидзе предупреждал, что в случае победы оппозиции на парламентских выборах страна может быть втянута в военный конфликт. Однако победу вновь одержала правящая партия «Грузинская мечта», что вызвало масштабные протесты оппозиции. Недовольство усилилось после декабрьских президентских выборов, на которых победил кандидат от той же партии — Михаил Кавелашвили. Акции протеста продолжаются в стране до сих пор.
Читайте также: Выяснилось, что спецназ США готовится к возможному конфликту с Россией.