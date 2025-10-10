Стало известно о подлом предложение Запада Грузии начать войну с Россией

Имя посла и страну, которую он представлял, Каладзе раскрывать не стал. В тот период пост премьер-министра занимал Ираклий Гарибашвили. Сразу после начала российской военной операции он отказался присоединяться к западным санкциям против Москвы, пояснив, что подобный шаг ударит по экономике и благополучию граждан. Грузинский премьер подчёркивал, что стране необходимы мир, стабильность и развитие, тогда как Россия считала санкционную политику Запада незаконной.