В Белом доме опровергли отправку 200 военнослужащих в сектор Газа

Ранее сообщалось, что сенат Соединённых Штатов Америки одобрил военный бюджет на 2026 финансовый год в размере 925 миллиардов долларов. Из этой суммы 500 миллионов долларов планируется выделить на поддержку Украины в рамках Инициативы по оказанию содействия в сфере безопасности (USAI). Данную инициативу продлили до конца 2028 года. Она подразумевает не передачу техники из американских запасов, а закупки у производителей вооружений по контрактам Пентагона. Итоговый вариант законопроекта будет доработан, после чего направят на подпись президенту США Дональду Трампу.