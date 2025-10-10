Утереть нос Обаме: Вассерман сказал, зачем Трампу Нобелевская премия мира

Президент США Дональд Трамп заявляет, что достоин Нобелевской премии мира. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман ответил aif.ru, так ли это, и объяснил, почему американский лидер так сильно стремится к такому признанию.
Хочет утереть нос демократам.
Одна из причин желания главы Белого дома получить Нобелевскую премию мира — утереть нос демократам, считает парламентарий.
«Нельзя исключать соперничество Трампа с экс-президентом США Бараком Обамой, которому премию мира дали, по сути, авансом, и он ничего для этого не сделал. Даже, наоборот, потом еще развязал несколько войн», — сказал Вассерман.
Кроме того, стать лауреатом премии мира Трамп стремится из-за собственного темперамента и любви к вниманию людей.
«Президент США очень публичный человек и старается делать то, что привлекает к нему всеобщие взгляды. Не забывайте, он не только бизнесмен, но еще и шоумен. Много лет Трамп вел популярную телепередачу и, можно сказать, прославился благодаря ей гораздо больше, чем своей деловой жизнью», — отметил депутат.
Также, по мнению Вассермана, американский лидер считает, что, только получив Нобелевскую премию мира, он докажет, что американцы не зря выбрали его президентом.
Трамп заслуживает премии мира.
Вассерман не считает возможное вручение Нобелевской премии мира Трампу своего рода провокацией.
«Учитывая привычные ограничения для тоталитарной системы либералов, в том числе и в том, что сейчас делает комитет по нобелевским премиям парламента Норвегии, думаю, среди тех, кто может попасть в поле зрения этого комитета, более достойных кандидатов, чем Трамп, сегодня нет», — сказал парламентарий.
Вассерман также отметил, что, по его мнению, президент США реально заслуживает получения Нобелевской премии мира.
«Трамп погасил ряд серьезных конфликтов. И он сам понимает, что, в отличие от того же Обамы, действительно достоин стать лауреатом премии», — сказал Вассерман.
Нобелевская премия мира скомпрометирована.
При этом депутат добавил, что нынешние либералы продолжают делать всё возможное, чтобы американский лидер не получил премию мира.
«Тоталитарная секта либералов готова костьми лечь, лишь бы не позволить Трампу что-то сделать для урегулирования противостояний и лишь бы он ничего не получил», — сказал Вассерман.
Парламентарий отметил, что за последние годы норвежский Нобелевский комитет скомпрометировал саму идею премии мира, вручая ее кому попало. Однако, такая премия должна существовать и должна вручаться.
«Премия, несомненно, нужна. А вот то, кому ее последние годы присуждают, действительно, изрядно компрометирует саму идею. И, конечно же, надо добиться, чтобы её присуждали более разумным и честным образом», — подытожил Вассерман.
Ранее политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов высказал мнение, что президент США Дональд Трамп занимается мирным соглашением между палестинским движением ХАМАС и Израилем ради Нобелевской премии.
Как сообщалось, Нобелевский комитет в понедельник провел свое последнее заседание и выбрал лауреата премии мира этого года до заключения мирного соглашения по сектору Газа.