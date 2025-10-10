ВСУ прикрывались телами погибших сослуживцев на Константиновском направлении

По словам бойца, разведка российских подразделений обнаружила в трубе четырёх солдат ВСУ на константиновском направлении. После этого с дрона был сброшен боеприпас, который, отскочив, разорвался внутри укрытия. В результате противник понёс потери и был подавлен.