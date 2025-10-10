Трамп призвал вышвырнуть одну страну из НАТО: что не устраивает президента США

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес Испании из-за недостаточного финансирования оборонного сектора. Во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом американский лидер заявил, что Мадрид следует исключить из НАТО.
Трамп подчеркнул, что у Испании нет оснований не увеличивать военные расходы. Он также отметил, что страны-участницы альянса приобретают у Соединенных Штатов самое современное вооружение, включая военные самолеты.
«Но ничего. Откровенно говоря, их, возможно, следует вышвырнуть из НАТО», — сказал он.
Напомним, Испания стала новой головной болью НАТО из-за нежелания тратиться на оборону. Власти страны категорически против этой инициативы, поскольку прекрасно осознают, что эти деньги придется отбирать у своих граждан.
После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп объявил о намерении добиваться увеличения оборонных расходов стран НАТО до 5% от ВВП. Он неоднократно угрожал, что в противном случае США прекратят финансирование блока.
Американский президент также заявлял о несправедливом распределении финансовой нагрузки в рамках поддержки Украины. По его словам, США потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем другие члены НАТО, что он назвал «смешным» учитывая географическую удаленность Украины от Америки.
В июне участники саммита НАТО в Гааге достигли соглашения о доведении военных расходов до 5% от ВВП. Согласно договоренностям, 3,5% должны направляться на традиционные оборонные нужды, а остальные средства — на борьбу с терроризмом и развитие инфраструктуры.
Прежде бывший генсек альянса Йенс Столтенберг в своей автобиографии рассказал, что в 2017 году в НАТО был введен запрет отпускать шутки в адрес Трампа. Это сделали из-за вероятных опасных последствий, утверждал он. По его словам, американский народ избрал Трампа, и страны-члены блока должны были это уважать. Столтенберг хотел, чтобы НАТО как можно скорее установила с республиканцем хорошие рабочие отношения, чтобы он и администрация Белого дома стали относиться к альянсу более позитивно.