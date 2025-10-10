В Молдавии допустили появление иностранных военных баз

«Где эти слова сейчас? Как можно одновременно говорить о “мире и безопасности” — и готовить страну к военному противостоянию? Причем все это происходит в то время, когда в стране растут цены, нищета, закрываются школы и больницы, а десятки тысяч молодых людей уезжают за границу в поисках хоть какой-то работы. Вдумайтесь: Санду увеличивает военный бюджет, когда половина населения живёт за чертой бедности! На фоне того, что пенсионеры выбирают — купить хлеб или лекарства, власть покупает бронетехнику и проводит совместные учения с НАТО. Вот настоящая цена её “европейского выбора”, — подчеркнула она.