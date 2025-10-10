«Я хочу сказать прямо: это предательство нейтралитета, заложенного в Конституции, и предательство народа, который хочет мира. Каждый новый пункт этой стратегии — шаг к уничтожению нашей государственности. Сегодня они говорят о “совместимости с ЕС”, завтра — о “военных миссиях под эгидой НАТО”. А послезавтра — на нашей земле появятся иностранные базы», — сказала Таубер.
По ее словам, уже наблюдаются тревожные события в других странах.
«В Румынии давно сосредоточены силы НАТО. В Одессу прибыли военные контингенты Франции и Великобритании. И никто не скрывает, что следующим шагом может стать Молдова», — отметила политик.
Таубер напомнила, как несколько лет назад президент Молдавии Майя Санду клялась, что республика никогда не откажется от нейтралитета.
«Где эти слова сейчас? Как можно одновременно говорить о “мире и безопасности” — и готовить страну к военному противостоянию? Причем все это происходит в то время, когда в стране растут цены, нищета, закрываются школы и больницы, а десятки тысяч молодых людей уезжают за границу в поисках хоть какой-то работы. Вдумайтесь: Санду увеличивает военный бюджет, когда половина населения живёт за чертой бедности! На фоне того, что пенсионеры выбирают — купить хлеб или лекарства, власть покупает бронетехнику и проводит совместные учения с НАТО. Вот настоящая цена её “европейского выбора”, — подчеркнула она.
Страны Запада и власти Кишинева проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулирования антироссийских настроений. Так, еще стратегия обороны Молдавии от конца прошлого года называла российский контингент в Приднестровье угрозой. Документ также предполагает тесное сотрудничество с Североатлантическим альянсом и увеличение доли военных расходов республики до одного процента ВВП к 2030 году.
Согласно конституции, Молдавия — нейтральная страна, но с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил Североатлантического альянса в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.