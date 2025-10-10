25 лет назад в Астане был подписан договор об учреждении ЕврАзЭС

Членами Евразийского экономического сообщества с момента его образования являлись пять государств — Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В январе 2006 года к организации присоединился Узбекистан (в октябре 2008 года приостановил участие).
Статус наблюдателей при ЕврAзЭС имели Украина, Молдова и Армения. В 2003 году Евразийское экономическое сообщество получило статус наблюдателя в Генассамблее ООН.
16 августа 2006 года в Сочи на встрече глав государств-членов ЕврАзЭС решили создать Таможенный союз трех государств (Беларусь, Казахстан, Россия) в рамках ЕврАзЭС и ЕЭК.
10 октября 2014 года в Минске подписали Договор о прекращении деятельности ЕврАзЭС с 1 января 2015 года. На его место пришел ЕАЭС.