Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

25 лет назад в Астане был подписан договор об учреждении ЕврАзЭС

АСТАНА, 10 окт — Sputnik. 10 октября 2000 года в Астане был подписан договор об учреждении ЕврАзЭС.

Источник: Sputnik.kz

Членами Евразийского экономического сообщества с момента его образования являлись пять государств — Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В январе 2006 года к организации присоединился Узбекистан (в октябре 2008 года приостановил участие).

Статус наблюдателей при ЕврAзЭС имели Украина, Молдова и Армения. В 2003 году Евразийское экономическое сообщество получило статус наблюдателя в Генассамблее ООН.

16 августа 2006 года в Сочи на встрече глав государств-членов ЕврАзЭС решили создать Таможенный союз трех государств (Беларусь, Казахстан, Россия) в рамках ЕврАзЭС и ЕЭК.

10 октября 2014 года в Минске подписали Договор о прекращении деятельности ЕврАзЭС с 1 января 2015 года. На его место пришел ЕАЭС.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше