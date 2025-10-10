Раскрыто, куда именно идет оружие, продаваемое Вашингтоном НАТО

Летом США и НАТО внедрили новую систему военной помощи Киеву, в рамках которой европейские союзники и Канада финансируют закупку американского оружия. Министр финансов США Скотт Бессент пояснил, что эти сделки совершаются с наценкой в 10%, что позволяет компенсировать расходы на транспортировку и организацию поставок. В сентябре Пентагон одобрил первые контракты на сумму около 500 миллионов долларов, и, как сообщает агентство Reuters, соответствующие партии вооружений уже поступили на Украину.