Раскрыто, куда именно идет оружие, продаваемое Вашингтоном НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что значительная часть вооружений, которые Вашингтон продает странам НАТО, в конечном итоге направляется на Украину. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, трансляцию которой вел Белый дом.
По словам американского лидера, Соединенные Штаты активно поставляют военную технику союзникам по альянсу, при этом большая доля этих закупок используется для поддержки Киева. Трамп подчеркнул, что США производят «лучшее оружие в мире», а страны НАТО приобретают американские самолёты и широкий спектр военного оборудования.
Ранее Трамп отмечал, что Вашингтон «усиливает давление» для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной, и одним из инструментов этого давления являются поставки вооружений украинской стороне.
Летом США и НАТО внедрили новую систему военной помощи Киеву, в рамках которой европейские союзники и Канада финансируют закупку американского оружия. Министр финансов США Скотт Бессент пояснил, что эти сделки совершаются с наценкой в 10%, что позволяет компенсировать расходы на транспортировку и организацию поставок. В сентябре Пентагон одобрил первые контракты на сумму около 500 миллионов долларов, и, как сообщает агентство Reuters, соответствующие партии вооружений уже поступили на Украину.
6 октября Трамп заявил, что «почти принял решение» о возможной передаче Киеву крылатых ракет Tomahawk, однако добавил, что хотел бы получить разъяснение, как именно Украина намерена использовать это оружие.
В Москве резко осудили такие действия. В Министерстве иностранных дел России заявили, что Соединённые Штаты должны проявить ответственность и воздержаться от шагов, способных привести к дальнейшей эскалации конфликта. В Кремле возможную передачу ракет Tomahawk назвали «опасным и провокационным витком обострения ситуации».
