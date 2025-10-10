ВСУ использовали тела сослуживцев для укрытия на Константиновском направлении

«Вот последняя цель была в бетонной трубе под асфальтной дорогой. Там четыре человека (военнослужащих ВСУ. — Прим. Life.ru). Осуществили воздействие сбросами. Один из них залетел прямо в трубу рикошетом и взорвался внутри. Противник был достаточно быстро подавлен. И в конце те, кто выжил, они уже просто закрывались телами, пытались заложить вход телами тех, кто погиб. В итоге все были уничтожены», — поделился Дава.