Опять провал: эксперты считают, что Трамп не достигнет мира и в Газе

«Но здесь нужно подчеркнуть, что у соглашения есть множество подводных камней, и я не питаю уверенности в успешности его реализации… Ни одна из сторон, выступающих за радикальное решение, не готова на полную сдачу своих позиций, потому что и для движения ХАМАС, и для премьера Нетаньяху, так сказать, полная сдача позиций в соответствии с соглашением — это уход в небытие. Ведь тогда ХАМАС прекратит свою деятельность, возможны и тюремные сроки для некоторых активистов движения, совершивших преступления против человечности. Для Нетаньяху — это автоматическое прекращение его пребывания на должности премьер-министра Израиля, а возможно и тюрьма за коррупцию и превышение полномочий», — сказал Шаповалов.