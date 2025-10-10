Опять провал: эксперты считают, что Трамп не достигнет мира и в Газе

В секторе Газа между палестинским движением ХАМАС и Израилем начал действовать режим прекращения огня. Мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта включает 20 пунктов. Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал aif.ru, удастся ли американскому лидеру установить окончательный мир на Ближнем Востоке.
Трамп потерпит неудачу.
Трамп занимается мирным соглашением между палестинским движением ХАМАС и Израилем ради Нобелевской премии, считает Шаповалов.
«Соглашение, прежде всего, дает шанс Трампу получить Нобелевскую премию мира. Это главная причина. Ни о какой надежности договоренностей речи, конечно, не идёт», — отметил политолог.
Он напомнил, что каждый американский президент, начиная с Джимми Картера, пытался безуспешно помирить палестинцев и израильтян.
«Было множество самых разнообразных и неудавшихся планов разрешения самого длительного в истории современной истории конфликта, и, думаю, что план Трампа будет иметь, к сожалению, такие же последствия», — сказал Шаповалов.
При этом политолог назвал позитивным шагом то, что удалось существенно продвинуться к реализации первого этапа соглашения, который предусматривает освобождение удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников, вывод израильских войск из сектора Газа и передачу некоторых находящихся в израильских тюрьмах палестинских активистов.
«Но здесь нужно подчеркнуть, что у соглашения есть множество подводных камней, и я не питаю уверенности в успешности его реализации… Ни одна из сторон, выступающих за радикальное решение, не готова на полную сдачу своих позиций, потому что и для движения ХАМАС, и для премьера Нетаньяху, так сказать, полная сдача позиций в соответствии с соглашением — это уход в небытие. Ведь тогда ХАМАС прекратит свою деятельность, возможны и тюремные сроки для некоторых активистов движения, совершивших преступления против человечности. Для Нетаньяху — это автоматическое прекращение его пребывания на должности премьер-министра Израиля, а возможно и тюрьма за коррупцию и превышение полномочий», — сказал Шаповалов.
Эскалация произойдет уже через месяц.
В связи с этим Шаповалов прогнозирует очень скорую эскалацию конфликта между Израилем и ХАМАС.
«Шансы, что первый этап соглашения в настоящем актуальном моменте будет реализован, есть. Но спустя некоторое время случится какой-либо новый инцидент, который обнулит все достигнутые договоренности», — выразил уверенность Шаповалов в беседе с aif.ru.
Политолог отметил, что произойти это может уже через две-три недели или месяц, точно не через полгода.
«Произойдет быстрое обострение, скорее всего, достаточно серьёзное. И предполагаю, что инициатива обострения будет исходить от премьера Нетаньяху. Возможно, мы услышим о попытке устранения кого-то из политического руководства ХАМАС. Другой сценарий: тот или иной теракт на территории Израиля», — сказал политолог.
При этом Шаповалов акцентировал, кто именно — Израиль или ХАМАС — пойдет на эскалацию, в общем-то, не имеет значения.
«Ведь ХАМАС и Израиль в одной лодке, они хотят войны и, по сути, своими действиями помогают друг другу, как ни странно это звучит. Произойдет инцидент, и сразу последует ответная реакция», — подытожил политолог.
Инициатива Трампа.
Ранее Трамп обнародовал план из 20 пунктов, направленный на разрешение кризиса в секторе Газа. Центральным аспектом его инициативы является достижение немедленного перемирия в обмен на освобождение удерживаемых лиц в течение 72 часов. Помимо этого, подразумевается, что ХАМАС и другие группировки откажутся от какой-либо роли в управлении Газой. Предполагается передача управления сектором технократическому правительству, действующему под эгидой международной организации. Согласно данному проекту, в «Совет мира» должны войти сам Трамп, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и другие известные политики.