Как сообщается, часть из них ранее обращалась к властям Колумбии с просьбой помочь вернуться на родину, однако вместо этого многие были переправлены на другой континент. Маршрут их перемещения, по информации источников, проходил через Турцию и Объединённые Арабские Эмираты, после чего наёмников отправляли в Судан либо в регион Азавад на севере Мали, где действуют антиправительственные вооружённые формирования, ведущие бои против Африканского корпуса ВС России.