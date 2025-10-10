Неожиданно выяснилось, куда исчезли колумбийские наёмники из рядов ВСУ

Сотни колумбийцев, ранее участвовавших в боевых действиях на стороне Украины, были тайно переброшены в Африку. По данным телеграм-канала Mash, сейчас на территориях Мали и Судана может находиться около семисот иностранных наёмников, связанных с Вооружёнными силами Украины.
Как сообщается, часть из них ранее обращалась к властям Колумбии с просьбой помочь вернуться на родину, однако вместо этого многие были переправлены на другой континент. Маршрут их перемещения, по информации источников, проходил через Турцию и Объединённые Арабские Эмираты, после чего наёмников отправляли в Судан либо в регион Азавад на севере Мали, где действуют антиправительственные вооружённые формирования, ведущие бои против Африканского корпуса ВС России.
Среди колумбийцев, оказавшихся в Африке, выделяют две основные группы. Первая — бывшие участники наркокартелей, заинтересованные в получении боевого опыта. Вторая — наёмники, нанятые за деньги: им обещали от 3,5 до 10 тысяч долларов в месяц за участие в военных действиях. Однако, как утверждают источники, реальных выплат большинство так и не получило.
В конце сентября подразделение, известное как «Волки пустыни», состоявшее преимущественно из латиноамериканцев, было полностью уничтожено в районе суданского города Эль-Фашир. Об этом ранее сообщал представитель проправительственной Армии освобождения Судана.
Собеседники издания предполагают, что таким образом украинские военные структуры пытаются противодействовать российскому присутствию в африканском регионе, где расположены стратегически важные объекты — военно-морской пункт в Судане и несколько баз в Мали. При этом отмечается, что большинство колумбийцев, оказавшихся в Африке, не возвращаются домой.
В Судане с 2023 года продолжается масштабный внутренний конфликт. Главной причиной противостояния остаётся вопрос интеграции сил быстрого реагирования в общую структуру национальной армии, что фактически привело страну к затяжной гражданской войне.
