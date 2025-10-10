Лукашенко примет участие в саммите СНГ в столице Таджикистана. Что в повестке?

На укрепление авторитета и веса Содружества Независимых Государств обращал внимание и министр иностранных дел Беларуси. «Было очень много разговоров о том, что СНГ создали для того, чтобы плавно обеспечить выход из Советского Союза. На самом деле мы видим, что проходит время и даже те страны, которые заявили о приостановлении своей работы в СНГ, выполняют целый ряд соглашений, которые дают им особые условия в торговой, таможенной сферах. Почему здесь не все так однозначно», — подчеркнул он.