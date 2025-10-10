Котенок: войска РФ взяли под контроль Владимировку под Добропольем

На добропольском направлении российские бойцы взяли под контроль село Владимировка, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«На данный момент Владимировка — под контролем наших подразделений», — написал он.
По информации военкора, подразделения РФ выбили украинских боевиков из опорных пунктов к востоку от села. В настоящее время в российские бойцы закрепляются на новых позициях.
Ранее появились сообщения об освобождении Ивановки под Добропольем. Также сообщалось о выходе российских войск на подступы к селу Грузское.