Котенок: войска РФ взяли под контроль Владимировку под Добропольем

По информации военкора, российские бойцы выбили противника из опорников к востоку от села.

Источник: Аргументы и факты

На добропольском направлении российские бойцы взяли под контроль село Владимировка, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«На данный момент Владимировка — под контролем наших подразделений», — написал он.

По информации военкора, подразделения РФ выбили украинских боевиков из опорных пунктов к востоку от села. В настоящее время в российские бойцы закрепляются на новых позициях.

Ранее появились сообщения об освобождении Ивановки под Добропольем. Также сообщалось о выходе российских войск на подступы к селу Грузское.