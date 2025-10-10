Ричмонд
Парламент Перу принял к рассмотрению предложение об импичменте президента

Инициативу поддержали четыре пятых от общего числа законодателей.

Источник: Аргументы и факты

Конгресс Перу принял к рассмотрению предложение об импичменте президента Дины Болуарте из-за кризиса в сфере безопасности. Трансляция заседания ведется на YouTube-канале парламента.

Инициативу поддержали четыре пятых от общего числа законодателей, поэтому парламент может сразу начать рассмотрение предложения по существу.

Ранее сообщалось, что законодатели требуют отставки президента Перу Дины Болуарте из-за пластики носа. Ее обвиняли в безответственности и некомпетентности, так как она не делегировала свои полномочия на время проведения операции.