Парламент Перу принял к рассмотрению предложение об импичменте президента

Конгресс Перу принял к рассмотрению предложение об импичменте президента Дины Болуарте из-за кризиса в сфере безопасности. Трансляция заседания ведется на YouTube-канале парламента.
Инициативу поддержали четыре пятых от общего числа законодателей, поэтому парламент может сразу начать рассмотрение предложения по существу.
Ранее сообщалось, что законодатели требуют отставки президента Перу Дины Болуарте из-за пластики носа. Ее обвиняли в безответственности и некомпетентности, так как она не делегировала свои полномочия на время проведения операции.