Блок «Победа» пообещал вернуть Молдавии нейтралитет

Молдавское правительство в среду утвердило военную стратегию, рассчитанную до 2035 года. Опубликованный на сайте молдавского правительства документ предполагает постепенное увеличение военного бюджета, а также увеличение численности военнослужащих, технологическую модернизацию и приведение военной сферы в соответствие с европейскими и международными стандартами. При этом подчеркивается, что развитие на этих направлениях будет проводиться с соблюдением нейтралитета Молдавии. В то же время в документе указано, что возможное расширение территорий под контролем России в ходе ее операции против Украины «представляет собой серьезную прямую угрозу безопасности и государственности Республики Молдова». Также утверждается, что вероятное «создание сухопутного коридора к границам страны может привести к дополнительному политическому и территориальному давлению на Республику Молдова».